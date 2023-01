El Manresa femení guanya el primer assalt del cap de setmana contra el Tordera (56-64)

Més bàsquet

Els'ha emportat el primer duel contra el, 56-64, dels dos que disputaran aquest cap de setmana, en un partit quei que, un cop superat el primer tram, les del Maresme no s'han acostat a més de 6 punts.El partit ha començat amb les manresanes, 2-12 al minut 5 i 4-17 al minut 6, per salvar una mica els mobles el Tordera abans d'acabar el primer parcial amb 8-17.A partir d'aquí, el Manresa CBF ha sabut, per bé que tampoc s'han escapat en el marcador en cap moment. Al segon quart, les locals han arribat a posar-se a 3 punts, 15-18 al minut 2 del període, però les de la capital del Bages han tornat afins al 20-32 a falta d'un minut per al descans, que s'hi ha arribat amb 23-32.Tornant dels vestidors, les visitants han aconseguit la, 23-36 abans de completar el minut 3, que ha tornat a ser escurçada pel Tordera, 29-36 al minut 4. Cinc punts manresans i unade les locals les ha portat al 34-40. En aquest, el Manresa CBF ha pogut mantenir 8 punts a falta de 10 minuts per acabar el partit (38-46).L'últim quart ha començat molt bé per a les manresanes, que passat el minut 3 han assolit la màxima diferència, 43-57, que han reduït les locals amb. L'encert, però, no ha continuat, i l'ha deixat el marcador en el 56-64 definitiu.Per part manresanaha estat la màxima anotadora amb 17 punts, seguida deamb 9 punts. Amb aquesta victòria, el Manresa CBF referma la seva segona posició a la classificació.Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Manresa CBF i CEEB Tordera Unigirona tornaran a enfrontar-se per disputar elper l'alineació d'una jugadora de l'equip maresmenc que