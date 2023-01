Un parcial de 8-30 en l'últim quart ha fet perdre altot el bon treball que ha portat a terme en els primers 30 minuts de partit i l'ha condemnat a la derrota contra el filial del, aquest dissabte al Pavelló Municipal d'Esports navassenc.Els delhan dominat el marcador els tres primers quarts, sense aconseguir mai una diferència definitiva, però essent. Així, els dos primers quarts s'han tancat amb el mateix parcial, 21-16, de manera que s'ha arribat al descans deu per sobre, 42-32.El tercer quart no ha estat tant lluit per als locals, però tot i així, han aguantat el tempteig, i encara l'han tancat amb més avantatge, 59-48. Quan el partit semblava més encarat per als navassencs. En els primers 6 minuts i mig de l'últim quart, els locals només han aconseguit anotar, mentre que els culers en feien quinze per empatar el partit a 63. La dinàmica ha continuat a partir d'aquí, i Navàs i Barça han repetit parcial 4-15 en aquests darrers últims minuts per deixar el 67-78 definitiu en el marcador.Pel CB Navàs Viscola,ha estat el jugador més destacat amb 20 punts i 7 rebots, seguit peramb 14 punts i 6 rebots. Amb aquesta derrota el Navàs queda en sisena posició. La propera jornada jugarà dissabte a partir de 3/4 de 6 de la tarda a