La pesta no espanta els visitants que omplen Monistrol pels Romeus com mai en un dissabte

Els Romeus de Monistrol han viscut un dels dissabtes més populosos que es recorden. Foto: AjMdM

Els efectes mortífers de lano han espantat els visitants que aquest dissabte han omplert els Romeus de Monistrol de Montserrat com mai en una jornada de dissabte, tant al matí com a la tarda. Quadres i representacions dels efectes de la, retrats d'aquella època, crides a protegir-se i carruatges plens de morts han submergit el poble en pleMonistrol de Montserrat viu durant tot el cap de setmana la festa dels Romeus que rememora els efectes de la pesta entre la població però també la sevadel patró del municipi,, en una jornada que esper a tot aquell que s'hagi perdut la primera jornada.El poder feudal delsobre Monistrol i la seva influència sobre el, l'eminent construcció del nou temple parroquial dei els oficis que la conformen, les escenes quotidianes del municipi al mercat o a la font del, són altres elements que el visitant podrà viure en pròpia pell als carrers i places de Monistrol.Tampoc no hi falten lesi d'artesania ni els espectacles itinerants que et poden sorprendre en qualsevol punt del recorregut.