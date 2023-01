El Covisa Manresa torna a ser golejat, aquesta vegada a Elda (9-4)

Fitxa tècnica

- CD Nueva Elda: Marcos, Murillo, Castell, Carlos i Fali; Tico, Amorós, Omane, Iker, Jordi, Faly i Jordi.

- Covisa Manresa: Arriero, Noguera, Aaron, Terri i Ambrós; Lavado, Xavi Cols, Santa, Manu, Riba, Iker i Cella.



- Gols: 12" Carlos 1-0; 2 Terri 1-1; 5 Juan 2-1; 16 Miguel 3-1; 18 Juan 4-1; 19 Carlos 5-1; 22 Muri 6-1; 28 Alberto 7-1; 31 Xavi Cols 7-2; 32 Fali 8-2; 34 Xavi Cols 8-3; 38 Iker 8-4; 39 Javi 9-4.



Elha encaixat 18 gols en dos partits consecutius després que aquest dissabte hagi tornat a sortir golejat de la pista del(9-4). El partit al Vinalopó Mitjà ha estat molt similar al del diumenge passat a la pista de l'Hospitalet Bellsport Els locals han anotat el primer gol quan només havien transcorregut 12 segons.ha empatat al minut 2, però la reacció bagenca ha finalitzat aquí. En el llançament d'una falta indirecta,ha tornat a posar per davant el Nueva Elda en el marcador, i poc desprèsha pogut ampliar les difefencies pero el pal ho ha evitat. Al minut 16,ha posat les coses molt a favor del seu equip amb un tercer gol. El sistema defensiu manresà ha començat a fer aigües, i en tres minuts ha rebut dos gols més tancant un parcial de 5 - 1 al descans.Només començar la segona part, ha arribat el sisè dels locals i la destrossa manresana ja era important. Repetint la mateixa història de fa pocs dies,ha ordenat joc amb porter jugador i ha caigut el setè a porta buida. Amb el parcial de 7 gols a 1,ha fet el segon per als manresans i a partir d'aquí la resposta golejadora d'un i altre equip ha estat un intercanvi de cops amb dos gols locals i dos dels manresans, per establir el 9-4 definitiu.El proper partit, dissabte a les 4 de la tarda al, el Covisa Manresa jugarà davant l'. Rival directe.