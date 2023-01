Una dona resulta ferida en un atropellament al carrer Guimerà de Manresa

Una veïna de Manresa de qui no ha transcendit l'edat ha resultaten un atropellament que ha patit aquest dissabte al migdia alde, a l'altura del número 54, davant de l'establiment, segons ha informat laL'avís de l'ha arribat a Emergències a 3/4 d'1 del migdia. Un turisme conduït per unaha envestit la dona en un punt on. Elha atès la víctima en el lloc de l'atropellament i posteriorment l'ha traslladat a l'Els agents de la Policia Local de Manresa han fet passar ela la conductora del vehicle i ha donat