Valuós empat de la Pirinaica al camp del Sabadell B (2-2)

Elha aconseguit aquesta tarda de dissabte un valuós empat, 2-2, al camp del, un equip que amb aquest resultat encadenai que es troba en setena posició, a 7 punts dels de la Mion. L'equip manresà manté el bon nivell de joc i resultats iniciat aquest 2023.El repartiment de punts ha estat just vistos els 90 minuts de joc. Al minut 33 s'avançaven els locals amb un gol de. Els manresans aconseguien l'empat amb un gol psicològic gairebé a l'hora del descans. Al minut 44,rematava de cap al fons de la porteria una centrada deLa segona part començava bé per als homes de Gallego. Al minut 60, una bona acció deacabava amb un refús querematava a la xarxa per posar per davant la Pirinaica. L'equilibri en el joc, però, s'acabaria reflectint en el marcador al minut 79, amb un gol deque deixava el 2-2 definitiu en el marcador.La propera jornada, primera de la segona volta, la Pirinaica visitarà diumenge elen un partit que tornarà a l'horari de les 12 del migdia.