Un intern de Lledoners s'enfronta a 6 anys de presó per distribució de bitllets falsos mentre era de permís

L'jutjarà aquest proper dilluns un intern del, a, acusat d'un delicte deen la seva modalitat de tinença per a la seva expedició pel qual lali demana 6 anys de presó.Segons l'escrit d'acusació, el 23 de febrer de 2020 l'acusat va ser reingressat al centre penitenciari de Lledoners després que no ho fes voluntàriament al final d'undel que gaudia. En el moment del reingrés, l'individu es trobava en possessió deque, segons el mateix escrit, "havia adquirit essent coneixedor del seu oigen il·lícit i que poseïa amb l'".Els bitllets intervinguts van ser analitzats detingudament pel, que va concloure que tenien "un alt grau de similitud" amb la moneda de curs legal, fins al punt de fer-los "confundibles per al".Per tot plegat, la Fiscalia demana per a l'acusat una condemna deper un delicte de falsedat en moneda, i una multa de 4.500 euros que es pot convertir en mig any més de condemna de presó en cas d'impagament.