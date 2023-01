Gent fent Poble denuncia que el govern de Sant Fruitós «només va executar el 18,6%» de les inversions de 2021

La formació liderada per, valora que tenir el pressupost més alt de la història de l'no vol dir res si, finalment, no s'acaba executant.En aquest sentit, la formació que actualment es troba a l'oposició recorda que segons les dades de 2021 -"el 2022 encara no està tancat"- el govern municipal d'ERC, Junts i el PSC "només va executar el 18,6%" de lesamb que s'havia dotat ald'aquell any.Gent fent Poble també posa altres elements sobre la taula "que demostren la", com que l'hagi passat del 16,26% el 2019, quan governaven ells, al 26,7% de finals de 2022, amb el govern municipal dels tres partits, o que elhagi passat de 5,75 dies als 11,09 dies en aquest mateix període.