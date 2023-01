Navàs es dota d'un servei públic propi d'habitatge

El ple de l'va aprovar el passat dilluns 16 de gener l'establiment del servei públic d'habitatge de Navàs, que permetrà facilitar l'accés a l'habitatge a determinats col·lectius de població amb necessitats habitacionals.Actualment, l'Ajuntament compta ambque se cediran en règim de lloguer o cessió d'ús a baix cost, amb l'objectiu d'atendre lesde col·lectius vulnerables i per fomentar l'emancipació juvenil. Un d'ells és l'antiga, que es destinarà al col·lectiu jove de Navàs mitjançant un contracte de. Els altres dos habitatges, situats al, aniran destinats a persones amb situacions temporals d'emergència habitacional.A través del reglament aprovat es regulen les característiques i el funcionament general del servei i, una vegada transcorregut el període d'exposició pública, s'aprovaran lesi la convocatòria per accedir a cada un dels recursos.Així doncs, aquest és un pas important per tal de revertir la problemàtica de la manca d'oferta d'al municipi, posant al servei dels col·lectius més vulnerables els habitatges de titularitat municipal a preus socials i assequibles.Aquesta iniciativa complementa la resta de serveis prestats per l', entre els quals hi destaca la borsa de mediació per lloguer social, que fomenta la mobilització del parc d'habitatge en desús a preus de lloguer assequible.