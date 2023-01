El CE Manresa completarà diumenge la seva marató d'ossos al camp de Peña Deportiva

Després d'enfrontar-se a València-Mestalla en les darreres quatre jornades, elcompletarà aquest diumenge a les 12 del migdia la seva particular marató d'ossos jugant contra laa Eivissa per completar el cicle que l'ha portat a enfrontar-se amb els quatre equips que té al davant en només cinc jornades. Per ara, pel que fa resultats, la travessa només li ha reportat un punt, el que va aconseguir in extremis al Congost contra l'Espanyol B El CE Manresa viatja a les Balears sense, sancionat després de veure la vermella per doble amonestació contra el filial del València diumenge passat. Davant, els dees trobaran un equip ferm, segon golejador del grup, i ben posicionat, tercer que menys gols encaixa. Tot i així, en els darrers sis partits no ha marcat en cap d'ells més d'una diana.Els manresans arribaran a Sant Eulària del Riu amb només una victòria i un empat en les, tot i que ha tingut enfrontaments amb els principals equips de la categoria.En tota la seva història, el CE Manresa no ha jugat mai al camp de la Peña Deportiva. L'únic enfrontament entre tots dos equips va ser al Congost en el partit de primera volta que va acabar 1-1