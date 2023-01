Set jugadors de la base dels Manresa Dracs són preseleccionats per als Campionats d’Espanya

Set jugadors dels equips base dehan estat preseleccionats per laper participar en els entrenaments i partits previs als, en les categories de lai la. Encara que la presència de jugadors del conjunt manresà és habitual en la preselecció, aquesta és la primera vegada que l'equip tindrà tants representants en aquesta fase que s'inicia aquest cap de setmana.L'equip del Congost comptarà amb tres aspirants a participar en la Little League. Són. Els entrentaments començaran aquest divendres a Viladecans i s'allargaran durant tot el mes de febrer. Aleshores, la federació escollirà els representants que defensaran Catalunya en el campionat estatal per seleccions.Pel que fa a la Junior League, els Dracs Manresa compten amb quatre representants al combinat Catalunya Red U15. Es tracta d'. El diumenge 29 de gener 2/4 d'1 del migdia aquest equip s'enfrontarà ala Viladecans i el 18 de febrer a 1/4 de 12 jugaran contra ela Sant Boi de Llobregat. En aquesta categoria l'altre combinant de preseleccionats catalans és el Catalunya Black U15, que també s'enfrontarà als conjunts de laD'entre el 38 jugadors preseleccionats dels dos combinats catalans s'escolliran els que finalment prendran part en campionat estatal representant la Federació Catalana.