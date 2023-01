La Unitat de Sòl Pelvià d'Althaia organitza una jornada adreçada a professionals d'atenció primària

Un total de 75 professionals han participat en la jornada Actualització sobre patologia del sòl pelvià des de l'atenció primària que es va celebrar la setmana passada a l'de. Va ser una iniciativa organitzada per lade laamb l'objectiu de reforçar el treball en xarxa i la coordinació amb l'atenció primària per tal de fer un abordatge transversal d'aquesta problemàtica. També per donar visibilitat a una patologia que encara és moltentre les persones que les pateixen.En el decurs de la jornada es va donar a conèixer la tasca de la Unitat de Sòl Pelvià d'Althaia, unaformada per professionals dels serveis de Medicina Física i Rehabilitació, Ginecologia i Obstetrícia, Urologia, Cirurgia general, Digestologia, la Divisió de Salut Mental i el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Bages-Solsonès.Aquesta unitatpacients amb diferents tipus de disfuncions del sòl pelvià, com sóntant femenina com masculina, restrenyiment, prolapses genitals de bufeta, úter o recte i dolor pelvià. A partir d'unes exploracions complementàries, es realitza el diagnòstic i es prescriuen els tractaments específics més adients per a cada pacient, que poden ser des de tractaments rehabilitadors i mèdics fins a quirúrgics. També tractaments grupals preventius de disfuncions de sòl pelvià tant prepart com postpart.En paral·lel, s'ha parlat del paper de l'atenció primària, com a primer esglaó de l'assistència sanitària de la població, en la detecció i tractament de les disfuncions del sòl pelvià sobretot tenint en compte el, fet que en dificulta el diagnòstic i una detecció precoç. També s'han tractat els circuits de derivació a la Unitat de Sòl Pelvià i el flux de pacients. Cal tenir en compte que la relació entre l'atenció primària i l'hospitalària és fonamental per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb aquesta patologia.