El Baxi Manresa vol seguir millorant davant el Real Madrid

Elafronta el darrer partit dealabans de la llarga aturada que viurà el mes de febrer. I ho farà rebent el(diumenge, 12.30h. Movistar Deportes). Serà una nova oportunitat per als bagencs per seguir ajustant les peces i confirmar la millora en el joc de les darreres setmanes. S'espera una gran assistència al. Les entrades de la zona de general estan esgotades. A la resta de zones queden menys de cent cinquanta tiquets a la venda.El Baxi Manresa no ha patit massa sobresalts durant la setmana tret de "les molèsties que tenim quan es juguen molts partits".podrà comptar amb els mateixos jugadors que dimarts van guanyar el Rytas Vilnius no podran jugar per lesió i també queda fora de la convocatòria l'estoniàPedro Martínez destaca el poder físic del Real Madrid. "Es difícil jugar contra un equip que té tanta alçada". I afegeix que per poder competir el partit "hem d'intentari rebotejar bé perquè no tinguin segones opcions".El Real Madrid arriba al Bages com a líder de tot. Els blancs són primers a la Lliga Endesa ja que tenen un millor bàsquet average general que el. L'equip que ara dirigeixnomés ha perdut tres dels disset partits de la primera volta. D'aquestes tres derrotes, una va ser contra un dels equips de la zona baixa. El, que en aquell moment encara no havia guanyat cap partit, va ser capaç de derrotar el Real Madrid., base del Baxi Manresa, jugava en aquells moments amb el conjunt aragonès.La gran novetat que presenta el Real Madrid respecte la temporada passada és a la banqueta.va veure com el Real Madrid no li renovava el contracte aparentment per motius de salut. Qui era el seu segon, Chus Mateo, el va substituir i el conjunt madrileny continua ocupant els llocs capdavanters de totes les classificacions. Apart de ser líder a la Lliga Endesa també ho és de l'. El Real Madrid va reforçar aquesta condició després de derrotar el Barça el passat dijous.Mateo continua amb una gran plantilla sota les seves ordres. Apart de jugadors sobradament coneguts com... el tècnic compta amb nous jugadors. Qui més comentaris ha generat és. El bosnià va jugar alla temporada passada per rellançar la seva carrera. La jugada li va sortir a la perfecció i va aconseguir que el Real Madrid s'hi fixés. El jugador ha contradit aquells que dubtaven que a la capital espanyola tingués el mateix protagonisme i està quallant una gran temporada.Juan Carlos García González, Alberto Sánchez Sixto i David Sánchez Benito