Ampans acull la cloenda d'una formació de futurs líders d'entitats europees de la discapacitat

Aquests diesha estat la seu de la segona part del programa, impulsat per l', Arfie, de la que forma part l'entitat amb seu el Bages. Ampans, membre del comitè directiu d'Arfie, ha reunit durant tota la setmana una quinzena de representants de deu entitats provinents deque han treballat les grans línies d'un projecte deen competències per ade lesdes d'una visió global de l'economia social a Europa.Comcades II ha estat un projecte que finalitza a Ampans, amb quatre mòduls de formació ai empreses de l'economia social. El darrer mòdul, ha anat a càrrec d'Ampans com a entitat impulsora i amfitriona de la trobada, i durant tota la setmana ha impartit diverses disciplines centrades en l'abordatge de l'impacte de, com la viscuda recentment per la pandèmia, en les entitats sense ànim de lucre que presten serveis socials.Directius i responsables d'entitats com, de Luxemburg, les franceses, les portugueses, i les italianes, a més de representants d'i de la pròpia fundació Ampans, han participat en un extens programa formatiu que va començar dilluns sota el títol De la crisi a la represa: qualitat i innovació de la intervenció social als territoris.Els participants, professionals de les entitats europees que participen al Comcades, han presentat bones pràctiques i han intercanviatsobre autonomia, tecnologia i comunicació, entre d'altres matèries.El programa ha comptat amb ponents de la pròpia organització Ampans i amb ponents externs, comd', que ha presentat l'estudi d'impacte de crisis com la sanitària als serveis socials, o bé, psicòleg, formador i coach, expert en intel·ligència emocional, sobre la resiliència dels directius de serveis socials.Comcades és l'acrònim de(Compétences Spécifiques Des Cadres / Empreneurs De l'Economie Sociale), en marxa des del 2008, i que ha donat pas al Comcades-2, un projecte innovador que té per objectiu:una prova pilot a cada país implicat d'una formació professional per a càrrecs directius actius en el sector de l'Economia Social i organitzacions sense ànim de lucre, en el camp de la discapacitat.perquè aquest programa de formació sigui reconegut dins del marc de qualificació europeu.entre agents d'ES creant una xarxa europea on compartir i difondre valors i eines que facilitin el debat sobre la formació professional i la innovació.Amb la cloenda del quart i últim mòdul de formació, que s'ha fet a Ampans, ara l'organització recollirà tot el coneixement que s'ha generat a llarg del programa Comcades 2 per tal de crear i donar lloc a unaa nivell europeu destinada a formar els futurs directius i líders del sector de la discapacitat a Europa.