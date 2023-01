L'edificació ha crescut un 18,4% al Bages i ha caigut un 11% al Moianès respecte del 2021

Dades de rehabilitació

El(COAC) ha fet públiques les dades 2022 de construcció i rehabilitació a Catalunya. A la, que inclou Bages, Osona, Berguedà, Anoia i Moianès, s'han visat gairebé 304.000 m2, un 17,5% més que l'any anterior. Aquesta xifra representa un 6,55% del total de superfície visada a Catalunya.Les comarques de l'Anoia i el Berguedà són les que registren un creixement més accentuat en relació al 2021. A l's'hi van visar un total de 70.915 m2 (+71,8%) i al, 19.331 m2 (+64,2%). Alha crescut un 18,4%. Al, en canvi, s'ha visat un 11% menys que l'any anterior; ies manté pràcticament estable i amb la bona tònica dels darrers anys.Per municipis, on es concentra la majoria de superfície visada el 2022 a la Demarcació és a Vic, que representa un 16,2% del total visat a la Demarcació. Amb menor pes, trobem també Òdena (7,6% del total) i(7,1%).Si bé la superfície visada ha crescut, el, 874, és molt similar al del 2021. Això s'explica perquè malgrat haver-hi menys projectes, aquests ocupen una superfície superior. Osona concentra la majoria dels expedients (320), seguida del Bages, l'Anoia, el Berguedà i el Moianès.Laun 14,6% respecte l'any 2021 i se situa en gairebé 94.000 m2, un 31% de la superfície total visada a la Demarcació.Pel que fa a l'anàlisi territorial, és al Berguedà on la rehabilitació augmenta més, fins a un 108,2% (10.786 m2). A la resta de les comarques de la Demarcació les dades també són positives, menys al Bages, on laComparat amb dades globals, a la Demarcació de Comarques Centrals s'ha visat el 8,37% del total de superfície de rehabilitació visada a Catalunya.Des del COAC es duen a termeper promoure la rehabilitació: campanyes de conscienciació ciutadana sobre el paper de l'arquitectura en la salut de les persones o la promoció de la rehabilitació i també s'ha obert l'Oficina Tècnica de Rehabilitació, que assessora, informa i acompanya la ciutadania en la rehabilitació d'edificis vinculada als Next Generation.Quant a l'obra nova, hi ha un augment del 16,5% respecte del 2021, amb un total de gairebé 199.000 m2 visats el 2022. En aquest cas és l'Anoia qui lidera l'increment de superfície visada en obra nova, amb 56.055 m2, que gairebé dobla les dades del 2021. El Bages té uni el Berguedà creix un 24,2%.A nivell municipal, els que tenende visat de superfície d'obra nova a la Demarcació, un 14,7% es concentra a Vic, seguida d'Òdena (amb un 11,6%) i Manresa (6,9%).Així, en relació al conjunt de Catalunya, la Demarcació de Comarques Centrals representa el 5,8% del total d'obra nova visada.Ela la Demarcació de Comarques Centrals ha crescut significativament aquest 2022. S'han visat un total de 946 habitatges, un 23% més que el 2021. Això significa que la Demarcació concentra un 6,13% dels nous habitatges visats a tota Catalunya. Osona i el Bages concentren la creació de nous habitatges i augmenten, en relació al 2021, un 15,9% i un 55,6%, respectivament.Els municipis amb més habitatges de nova creació visats són Vic (218),(102), Igualada (75),(34) i Torelló (31).En relació al no habitatge, la superfície creix un 40% si comparem amb 2021, amb un total de 71.991 m2 visats. L', eli larecuperen el ritme després de la pandèmia i creixen molt respecte el 2021.