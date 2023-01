El Covisa Manresa visita un Nueva Elda molt irregular a casa seva

Asis, baixa per tres mesos

La RFEF solicita al·legacions a l'alineació indeguda de l'Hospitalet

Eles desplaçarà aquest dissabte (18.00h) alper enfrontar-se alen partit de la divuitena jornada de la Segona Divisió B de. El Nueva Elda ocupa la cinquena posició a la classificació fora de play off amb 27 punts, 6 punts per sota dels manresans que hores d'ara ocupen la quarta posició.Els d'Elda han guanyat set partits, n'han empatat sis i n'ha perdut quatre. Han fet millors resultats fora de casa que al seu pavelló. Com a locals, han guanyat dos partits de nou jornades celebrades al, (Canet i Industrias). En cinc ocasions han empatat (L'Hospitalet, Ibiza Gasifred, Barceloneta, Mataró i Picassent), mentre que han perdut en dues ocasions (Cerdanyola i Natació Sabadell). En el còmput global compta amb 65 gols a favor per 54 rebuts. (Covisa 81/63 ).El Nueva Elda lluny de casa seva ha fet bons resultats en vuit sortides. Ha guanyat en cinc ocasions, ha empatat en una i ha perdut en dues, una d'elles aen el tercer partit de lliga i l'última dissabte passat aEl conjunt manresà surt aquest divendres a la tarda per descansar i fer nit a. El dissabte al matí reprendrà el viatge direcció Elda a l'espera del partit a les 6 de la tarda.no entrarà a la convocatòria manresana. Després de molts tira i arronsa al jugador se li ha diagnosticat unaamb un trencament important. Asis ja porta molts dies sense poder anar convocat pels mateixos problemes físics. Ara, però, hi ha un diagnòstic mèdic clar. Qui tampoc entrarà a la convocatòria ésLa resta de l'equip viatja, però alguns jugadors arrosseguen molèsties.El Jutge Únic de Disciplina de Fútbol Sala ha concedit un termini de deu dies aper presentar les al·legacions i proves que estimi convenients per defensar la alineació irregular d'un jugador durant el partit que el va enfrontar diumenge passat contra el Covisa Manresa. El club manresà va recórrer el partit al detectar que l'Hospitalet va fer jugar un futbolista de més de 23 anys del seu equip filial , fet que contradiu la normativa.