Equips universitaris i de cicles de grau superior participaran en una diada esportiva

L'organitzen unaoberta a la participació d'equips mixtos d'estudiants, professorat i personal dels centres universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior del Bages. Serà el 23 de març, d'11 del matí a 2/4 de 5 de la tarda, a la zona esportiva del(pista poliesportiva Maria Ciuraneta Sannicolas del complex Vell Congost, estadi de futbol, estadi d'atletisme i camps de vòlei-platja). El seu objectiu és promoure un espai de trobada i relació de les comunitats universitàries i d'estudis superiors de la comarca en un entorn de promoció d'unLa diada preveu competicions en diferents modalitats esportives, tant per equips com individuals. Així, d'una banda, es podrà competir en tornejos dei, de l'altra, córrer en unai participar en una activitat dirigida amb suport musical i un altra de control postural/relaxació. Els equips han de ser mixtos, amb membres femenins i masculins. La participació en les competicions per equips és incompatible amb la participació en les activitats individuals. Només es pot competir en una modalitat esportiva per equips. Es lliurarà unacommemorativa de la diada a tots els participants, una bossa i una ampolla reutilitzable.Laés de 2,5 euros i és única per al conjunt d'activitats, independentment de les que es realitzin. Les inscripcions s'han de fer on line a través d'aquest enllaç , abans del 21 de febrer. També es podrà fer una inscripció a les activitats individuals (cursa de 3.000 metres i activitats individuals dirigides) el mateix dia de la diada a un preu per persona de 3 euros.Aquesta és la primera vegada que el, integrat per l'Ajuntament de Manresa, UManresa-FUB i la UPC Manresa, suma esforços per promoure la pràctica esportiva entre la població universitària i de CFGS de la comarca. En aquesta ocasió, s'hi ha implicat també la Joviat, com a centre de formació professional superior vinculat a la. Els centres universitaris amb seu a Manresa fa temps que col·laboren, coordinats per lade l'Ajuntament de Manresa, en diferents àmbits com la promoció de Manresa com a ciutat universitària, en l'organització d'esdeveniments de divulgació científica i en d'altres de suport a l'estudiantat, com l'orientació professional i l'accés al món del treball.