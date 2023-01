L'Ajuntament de Castellbell inicia la licitació de les obres d'urbanització de la Vall de Montserrat

Quotes urbanístiques

inicia els tràmits per licitar les obres que permetin urbanitzar la. El consistori accelera una reivindicació històrica dels veïns d'aquesta zona que demanen des de fa anys lade tot l'entorn. Amb l'anunci d'informació prèvia del projecte d'urbanització, el consistori fa els primers passos per accelerar un projecte d'obres que preveu actuar als sectors deEl consistori ha pressupostat l'actuació en 9,4 milions d'euros a executar en un termini de cinc any amb el finançament dels veïns que assumiran el cost del projecte a través de les. La urbanització serà completa i preveu els treballs d'enginyeria i construcció, clavegueram, sanejament, construcció de canonades, línies de comunicació i línies de conducció elèctrica, distribució d'aigua, demolició d'immobles i moviment de terres i neteja dels terrenys, entre d'altres.L'anunci d'informació prèvia es publicarà al(DOUE) i al perfil del contractant de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.