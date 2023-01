El canvi de contenidors de Manresa tindrà un equip de nou informadors durant 5 anys

El ple de l'd'aquest dijous ha aprovat l'adjudicació del contracte de ladel canvi de contenidors que viurà la ciutat previsiblement a la tardor, que tindrà una durada d'un any i pujarà 483.000 euros, i del contracte del servei d'per al mateix objecte, que tindrà una durada de 5 anys i que inclourà un equip de, per un import total d'1.804.800 euros, tots dos imports amb l'IVA inclòs.El regidor de Ciutat Verda,, es va felicitar de debatre "els que són els dos últims punts que es portaran a terme en sessió plenària sobre la implantació dels". En aquest sentit va assegurar que "segurament encara n'haurem de parlar molt, però elper instaurar el nou model es completa amb aquests dos dictàmens".Un dels punts que va posar en alerta els grups de l'oposició va ser eldel concurs d'informadors, de l'empresa, d'1,8 milions sobre un import de sortida de 2,1 milions.va denunciar que l'empresa havia presentat aquesta oferta "", i va advertir Gemma Boix que "no tindrem un bon servei, i segurament tindrem baixes i altes contínuament perquè trobaran altres feines més remunerades".Huguet va respondre que, d'acord al plec de clàusules que contempla una, la Mesa de contractació va instar l'empresa a presentarde l'oferta presentada, i aquesta ho va fer, tal i com va poder comprovar la pròpia Mesa.La regidora del PSCes va qüestionar si era necessari tenir una plantilla d'informadors durant cinc anys i no es podia passar amb menys. "Seran cinc anys i segurament s'haurà de prorrogar", va respondre Huguet. "Estemque veuran afectat els seus hàbits", va continuar. El regidor deva explicar que està comprovat que "després d'un període d'implantació d'un nou model de recollida selectiva, la gent es relaxa, i cal que hi hagi un equip de persones que donin continuïtat a la recollida selectiva".