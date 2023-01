El Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa del Bages incorpora l'avaluació «in situ» i la intervenció

Prova pilot

Aquest mes de gener el(SEAV) de l'Àrea d'Atenció Social i Especialitzada delfa un pas més enllà de l'assessorament i incorpora les avaluacions in situ i la capacitat d'intervenció directa en l'atenció a les persones grans que se sospita que són. El reforç del servei ha estat possible a través dels convenis signats pel Consell Comarcal del Bages amb l'Ajuntament de Manresa i amb els 29 ajuntaments que conformen l'que ha fet possible la incorporació d'unai també l'augment d'hores per part de l'equip especialitzat que fins ara estava format per una figura professional deen gerontologia i una figura d'El servei també compta amb el suport econòmic delde la Generalitat de Catalunya i amb els ajuts puntuals de laper a la seva posada en marxa. En paral·lel, s'ha inspirat en l'experiència de l'(EAVA) del Consell Comarcal de l'Anoia.El conveni per ampliar el servei ha estat presentat aquest divendres al Consell Comarcal del Bages en el marc de la presentació formal del servei a tots els ajuntaments de la comarca. A parir d'ara, el SEAV també es prestarà a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manresa. La consellera de l'Àrea d'Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages,, ha explicat que "totes les institucions estem satisfetes de poder potenciar un servei que vol garantir una atenció acurada per a lesque són víctimes de situacions desagradables". Sardà ha afegit que "ara fem un pas endavant amb més recursos que permetran no només fer funcions d'assessorament sinó també avaluacions in situ i d', amb una major capacitat d'actuació que era necessària".Per la seva part, la regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa,, ha apuntat que "l'especialització dels professionals en l'atenció de les situacions dels maltractaments de les persones grans, el reconeixement de la realitat i l'i el seu entorn ens dona també una oportunitat per fer visible, sensibilitzar la població i incidir en la prevenció del fenomen".A través del servei es mantindrà la formació als professionals que atenen a les persones grans, sigui de l'àmbit de la salut o social i cossos de seguretat, i es dona continuïtat a lesper promoure el bon tracte a les persones gran com per exemple la campanyaque també es desenvolupa al Bages. També es continuaran implementant els protocols que fixa la Guia per evitar el maltractament a les persones grans adreçada al conjunt de professionals del territori dels àmbits de la salut, serveis socials o cossos de seguretat i emergències.Durant els dos darrers anys el Servei d'Atenció a la Vellesa del Bages ha funcionat com aper prevenir situacions de maltractament a les persones grans donant suport a professionals dels 29 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages. Durant aquest període, s'han atès un total dede persones grans, la majoria de les quals (60%) van ser víctimes d'. La resta es van correspondre a casos dei també en l'. En aquest període s'ha actuat a un total de vuit municipis.