AUSA crea 45 llocs de treball amb l'inici de la producció de vehicles industrials elèctrics

La manresanaha creat 45 llocs de treball amb el projecte de disseny, desenvolupament i producció de vehicles industrials elèctrics per als sectors de la construcció, la indústria, l'agricultura, la jardineria i els serveis municipals. Aquest projecte de creixement de l'empresa amb seu aha suposat una inversió de 3,1 milions d'euros i ha comptat amb un ajut de 200.000 euros d'-l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball- a través de la línia d'incentius d'Alt Impacte.En concret, AUSA ha dissenyat un(autobolquet per al transport de materials) i unque funcionen amb, amb una autonomia mínima d'una jornada laboral intensa. Els dos vehicles -que ja es troben en- tenen les mateixes capacitats que els deque fabrica l'empresa en l'actualitat. Tot el procés d'R+D s'ha dut a terme en els darrers dos anys per enginyers de la companyia manresana amb el suport del(CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya.El conseller d'Empresa i Treball,, ha mantingut una reunió de treball amb l'equip directiu de la companyia aquest divendres al matí i ha conegut de primera mà els vehicles. Segons el conseller, el projecte de creixement d'Ausa "es concreta amb llocs de treball futurs i amb la consolidació de la tecnologia pròpia, que és el que explica el seu èxit". Per Torrent, l'aposta d'Ausa per la "digitalització i sostenibilitat és imprescindible per reindustrialitzar el país" i, en aquest sentit, ha remarcat la necessitat de comptar amb les "eines necessàries, i els pressupostos són claus, amb 680 milions d'euros per donar compliment al".Els nous dúmper i manipulador telescòpic tenen 1.500kg i 1.600kg de capacitat de càrrega i equipen unes bateries de fins a 12,4 kWh i 18,6 kWh. Poden carregar-se directament a lai, com que són gairebé del tot silenciosos i no generen cap tipus d'emissió, permeten noves aplicacions com elso en espais lliures d'emissionsPer la seva banda, el CEO d'AUSA,, ha explicat que "la nostra proposta respon al clam social respecte a la sostenibilitat i vers la contaminació i ens permet demostrar que les empreses industrials, gràcies a la innovació, podem seguir generant llocs de treball de qualitat, mentre ajudem a la descarbonització de la nostra societat". En aquest sentit, Carbonell ha assegurat que “aquesta nova gamma de productes és un primer pas perquè lapassi a consolidar-se com a tecnologia prioritària per als nostres productes en el futur immediat. Un aspecte històricament diferenciador d'AUSA és el desenvolupament de les nostres pròpies. Tenir aquest coneixement dins la companyia ens ha permès l'electrificació de la gamma de productes i ens assegura la qualitat i els costos per, des del Bages, competir al".A banda d'electrificar els models dissenyats i produïts a la seu central de Manresa, amb aquest projecte AUSA també té l'objectiu d'impulsar la companyia, tant pel que fa a la seva activitat industrial com els vehicles que fabrica. Anteriorment, per exemple, l'empresa va llançar al mercat, un nou servei perels vehicles i poder analitzar-ne l'ús, oferint al client dades a temps real sobre els seus vehicles, connectar alarmes de seguretat o oferir servei de manteniment predictiu, entre d'altres. Internament, aquesta anàlisi de dades també ha de permetre millorar el coneixement sobre l'ús real de les màquines per optimitzar els processos de disseny i producció dels seus productes a mig termini.En paral·lel, recentment la companyia ha obert una nova línia de muntatge destinada a la producció específica de manipuladors telescòpics per tal de satisfer la creixent demanda d'aquest producte, sobretot provinent dels. AUSA va obrir una filial en aquest país el 2015 i ha tancat acords amb algunes de les empreses del sector més importants del món i preveu que d'aquí pocs anys es converteixi en el seu primer mercat mundial.Fundada l'any 1956, AUSA es dedica al disseny i producció de vehicles industrials compactes i compta actualment amb una plantilla de més de 300 treballadors, 40 dels quals són enginyers de l'àrea d'. Amb una capacitat de producció superior als 12.000 vehicles anuals, té la seu a Manresa i filials ai Estats Units, així com oficines de representació ali la. Exporta el 70% de la seva producció a 90 països d'arreu del món.