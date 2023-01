Joan Calmet: «Que Junts critiqui la Casa Fàbregas forma part del folklore electoral»

El regidor dede l'Ajuntament de Manresa,, que forma part del grup municipal de, ha titllat de "folklore electoral" les crítiques que l'alcaldable de Junts a les properes eleccions municipals,, ha fet al procés d'ubicació de la novamunicipal a lade la plaça Major. "En política es diuen moltes coses, i quan s'acosta el període electoral, encara se'n diuen més", ha afirmat Calmet responent al requeriment que li havia fet el portaveu del PSC,. "Forma part del folklore electoral", ha respost entre rialles dels assistents.Aquest episodi ha tingut lloc durant el debat d'un dictamen sobre unade 220.000 euros a favor de les obres que es porten a terme a la Casa Fàbregas per establir-hi la futura Oficina de Turisme de Manresa.Abans que Valentí qüestionés Calmet sobre la postura que defensava la que és, a priori, la seva formació política, els altres grups municipals ja havien qüestionat que l'Ajuntament portien un immoble que "ni tan sols és municipal, sinó que és de lloguer, un lloguer, tot sigui dit,, de 4.500 euros al més que no inclou l'IBI". Aquesta postura tant l'ha defensatcom eldurant el debat del dictamen.Calmet, com a titular de la cartera de Turisme ha defensat que el preu de lloguer "és dins delque es paga al Centre Històric de Manresa, o sigui 4 euros per metre quadrat", i ha situat les intervencions en l'immoble de "necessàries per preservar unde la ciutat". A més, ha apuntat que ", i si el propietari no vol vendre, tu no el pots obligar".Anjo Valentí, que ple rere ple intenta, amb més o menys encert, evidenciar les possibles fractures entre, o dins dels mateixos partits, ha vist l'oportunitat, en aquesta ocasió, d'assenyalar la disparitat de versions que existeix entre el grup municipal de Junts Manresa, i el partit, que fa temps que es troba enamb el seu alcaldable al capdavant, Ramon Bacardit.Cal tenir en compte que després del divorci entre eli el, el grup municipal de Junts Manresa no és homogeni entre les dues opcions, malgrat que en el govern mantenen una. Calmet, que, preguntat diverses vegades per, no es pronuncia per ara sobre les seves simpaties, històricament era més proper als postulats del PDECat que als de Junts. Per acabar-ho de reblar, la campanya que porta a terme Bacardit, orientada a desgastar ERC, obvia que en el govern municipal també hi són els regidors de Junts Manresa.La pregunta de Valentí incidia en aquestaessent totalment conscient dels desajustos que pot existir entre la candidatura de Junts, els regidors que militen o simpatitzen amb Junts i els que, essent del mateix, serien més propers al PDECat.Amb aquest panorama, no és d'estranyar la resposta de Calmeta les declaracions de precampanya de Junts, però amb una expressió prou eloqüent com la de titllar-les de "".