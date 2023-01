El ple de Manresa tira endavant un nou conveni col·lectiu «adequat al segle XXI»

El president del Comitè d'empresa, Joan Pujols, dirigint-se al ple. Foto: Pere Fontanals

Dinou anys després, el ple de l'ha aprovat per unanimitat el nouque regularà les relacions laborals de funcionaris i treballadors amb l'Ajuntament i que es contempla per al període, "amb la voluntat que pugui anar més enllà".El nou conveni ha estat defensat per la regidora de Recursos Humans,, i, des del públic, pel president del comitè d'empresa,. Més enllà de les "engaxades lògiques de qualsevol negociació", tots dos han destacat que el nou conveni significa una "modernització de la funció pública" i que "".L'anterior conveni datava de 2004 i contenia punts que havien quedati fins i totdegut a canvis legislatius posteriors. "Això provocava indefensió tant als treballadors com a a l'administració a l'hora d'aplicar-los", ha explicat Clotet. "Hi havia punts que no podíem aplicar perquè ja no eren legals i que ens havien portat als tribunals perquè el treballador entenia que eren vigents perquè encara constaven al redactat", ha explicat la regidora, que ha afegit que tot plegat feia que lafos "arbitrària, ja que depenia del criteri del jutjat que no sempre era igual".Tot això s'ha procurat solucionar amb el nou redactat. "Per això també hem tingut un, que no ha negociat el conveni sinó que ens ha assessorat en aquesta part de no caure en contradiccions amb la legislació existent", ha explicat la regidora a pregunta del portaveu del PSC,, però s'ha fet un esforç que cal valorar", ha apuntat Pujols en la seva intervenció. "Calia treure o modificar punts que eren fora de la llei, regular permisos i hores extres, estipular els complements de productivitat i, sobretot, adaptar-nos als nous temps amb mesures de, i estipular el marc de desenvolupament del reglament per fer". "És el millor text que podem tenir actualment", ha conclòs.Tots els grups del ple han votat a favor del nou conveni col·lectiu.