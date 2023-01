El Moianès estrena la seva Oficina Acelera Pyme Rural

i la, amb el suport de, han presentat la seu de l'al, ubicada al Consorci del Moianès. L'OAP Rural és una oficina física i virtual que proporciona assessorament tecnològic personalitzat a lesi les persones autònomes de municipis rurals de menys de 20.000 habitants a partir d'un diagnòstic digital del seu negoci. A través de l'OAP es pot accedir també a seminaris sobre TIC, tallers de networking, i tota mena d'eines i recursos que afavoreixen la digitalització i la gestió dels tràmits vinculats alL'OAP Rural està 100% subvencionada pels fonsamb l'objectiu d'aconseguir que la digitalització no suposi un cost addicional per a les pimes i autònoms.La benvinguda a la jornada ha estat a càrrec de, secretària territorial de Pimec a la Catalunya Central, i d', president del Consorci del Moianès. Durant la seva intervenció, Ficapal ha destacat la importància que té la col·laboració entre entitats per poder implementar aquest projecte i ha afirmat que "des de Pimec Catalunya Central creiem que la creació d'aquesta oficina servirà per impulsar la digitalització del teixit empresarial de la comarca". D'altra banda, Batlló ha afirmat que "espero que aquesta col·laboració sigui la primera de moltes i que permeti arribar a més pimes del territori per poder millorar els serveis i les atencions a les empreses"., director de Tecnologia i Innovació de Pimec, i, tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, han estat els encarregats de presentar el projecte. Bru s'ha referit a l'OAP Rural com una eina que permet "trencar les barreres de la distància portant serveis tecnològics a les zones allunyades d'àrees metropolitanes". A més, ha explicat que "aquestes oficines incentiven el contacte dels empresaris i autònoms amb els serveis tecnològics de proximitat". Per la seva part, Torras ha assenyalat que "la singularitat d'aquesta oficina rau en què té el repte d'atendre el 20% de les empreses que es troben en els municipis més petits de la província". "Empreses que es troben disperses territorialment, però que són una part important del teixit productiu local", ha afegit.Finalment,, assessora tecnològica de l'OAP Rural del Moianès, ha donat a conèixer el catàleg de serveis de l'OAP Rural. "Des de l'oficina identifiquem les necessitats de les empreses del territori i n'impulsem la digitalització mitjançant accions de sensibilització i suport", ha afirmat. A més, Boixader ha destacat que "l'objectiu és que les pimes i els autònoms se sentin còmodes amb les noves eines que incorporin als seus processos".