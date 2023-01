El CAE obre les inscripcions del 15è Torneig de Carcassonne de la Llum

Eldelha programat una nova edició del. Es farà el dijous 23 de febrer a les 9 del vespre al Graner, situat al carrer Sobrerroca 14 deLes partides combinaran el joc bàsic delincorporant l'expansiócreada l'any passat pel Club del Joc i ambientada en l'estada de fa 500 anys d'Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa. Des del web del CAE es podrà accedir a la informació d'aquesta expansió i els dijous 9 i 16 de febrer, a les sessions habituals de lesdel Graner les persones que no la coneguin podran habituar-s'hi.Ignasi de Loiola és la 9a expansió del Carcassonne creada pel Club del Joc. En diferents anys totes elles han estat incorporades al Torneig de la Llum. Totes aquestes parts addicionals tenen una doble finalitat. Per una banda, incidir en el desenvolupament del joc aportant noves regles que condicionen les partides i, per altra banda,o en diferents personatges i episodis de la seva història (la construcció de la Sèquia, el miracle de la Llum, l'estada de Sant Ignasi, el bisbe Galzeran...).Per dur a terme el torneig, el CAE compta amb la col·laboració del-l'espai on es farà-, de-l'empresa editora del joc-, la sastreria teatral, i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. A més, el Torneig de Carcassonne forma part del programa d'actes de lade Manresa.La participació en el Torneig de Carcassonne de la Llum és gratuïta i el nombre de places està. Per aquest motiu és necessari fer la inscripció prèvia a través del web del CAE . Les places es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.Enguany s'arriba a la 15a edició del Torneig. La primera es va celebrar el 2009, l'any que el CAE va ser l'entitat administradora de les Festes de la Llum de Manresa. Des de llavors s'ha celebrat anualment de manera ininterrompuda.