ProManresa presenta una nova oferta de cursos de formació per al mes de febrer

Cursos programats

Disseny per a no dissenyadors. Canva aplicat al màrqueting i a la comunicació

Com posar preus als meus productes o serveis

Estoig bàsic de comunicació per a donar a conèixer el teu negoci

Vull ser una persona autònoma: què puc fer amb el certificat digital?

SEO Bàsic

Protecció de dades

L', a través de, ofereix el pròxim mes de febrer diversos cursos adreçats a persones emprenedores i empreses amb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.Aquest mes la formació programada està adreçada especialment a donar a conèixer el programa, per saber fixar el, utilitzar de forma òptima les, saber utilitzar el, conèixer les millors estratègies i accions que cal aplicar per millorar lai tenir coneixements bàsics sobre laDimecres 1 de febrer de 9 h a 14 h (Presencial)Formació adreçada a donar a conèixer Canva, una aplicació de disseny gratuïta, que permet crear diferents tipus de contingut gràfic amb resultats professionals. Es tractaran diferents temàtiques amb una modalitat totalment pràctica envers la interfície, al disseny personalitzat de cada participant, filtres, diferents eines, entre altres. És molt important que les persones participants abans de la formació es donin d'alta a la plataforma de Canva (totalment gratuïta).Divendres 3 de febrer de 9.30 h a 14 h (Presencial)Sessió dedicada a saber fixar el preu (els vuit passos que s'han de seguir), a com calcular el marge brut comercial, a desenvolupar fórmules per a fixar els preus, a com afecta el preu a la viabilitat de la idea i molt més! Tot en un format totalment pràctic i personalitzat al perfil dels assistents.Dimarts 7 de febrer de 9.30 h a 14.30 h (Presencial)Taller pràctic i totalment personalitzat, on es treballarà la identitat corporativa professional del projecte de cada participant. Es concretarà el posicionament de marca, el naming, les estratègies a les xxss, emailings i Newsletter, el fullet promocional...Es realitzarà un exercici pràctic per a l'elaboració d'una peça de comunicació.Divendres 10 de febrer de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)Aquesta proposta té l'objectiu d'explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idCAT, en l'àmbit del treball autònom, d'una forma totalment pràctica, on es duran a terme diferents demostracions amb les administracions per a comprovar les utilitats del certificat digital.Dimarts 14 de febrer i dijous 16 de febrer de 9 h a 14 h (Presencial)Aquest curs està pensat per a introduir-te en el món del SEO assentant les bases d'aquesta disciplina. Es tractaran temes de rellevant importància avui dia: tipus de paraules clau, introducció a l'HTML, Google Analytics, plugins (connectors) bàsics, auditoria SEO, entre altres.Dijous 23 de febrer de 10 h a 14 h (Presencial)Sessió de divulgació i sensibilització sobre la protecció de dades. Es concretarà com a persona autònoma quines obligacions es tenen, les ciberamenaces que poden afectar, l'entorn digital etc.Durant el mes de febrer també hi ha la formació específica per a persones emprenedores:, una setmana en format presencial i l'altra on-line (alternativament).El formulari d'inscripció és únic i en el mateix podeu marcar els diferents cursos o curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.Tota la formació és subvencionada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa.