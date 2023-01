El Centre d'Esports Manresa celebra una assemblea plena de bones notícies

Elha celebrat a la FUB una assemblea de socis que ha estat farcida de bones notícies. La reunió, que ha aplegat una trentena d'abonats, ha començat sotmetent a consideració dels presents la incorporació d'un punt a l'ordre del dia que demanava canviar la comptabilitat de l'entitat i passar d'uns comptes calculats amb l'any natural al de l'activitat de les entitats esportives que va de l'1 de juliol al 30 de juny. Tots els presents han estat d'acord en incorporar aquest punt.Posteriorment, la presidenta,, i el director responsable de comunicació,, han repassat algunes dades que són rècord en la història moderna del Centre d'Esports Manresa com el número de socis (675), l'assistència a l'estadi del Congost (500 espectadors per partit), el creixement a les xarxes socials (de 8.000 a 19.000 seguidors), el nombre de jugadors totals de l'entitat (300), la recuperació del futbol femení o els molts premis rebuts la temporada passada. També s'ha recordat el desplaçament ael dia de l'ascens, la col·laboració del club ao l'estrena d'un nou himne que aspira a ser l'himne de futbol català de l'any del programa Tot gira de. L'assemblea també ha verbalitzat l'entrada a la junta de Francesc Ribalta, Lluís Basiana i José Vázquez i la sortida de David Luis i Manel Villaplana.Els números han estat uns altres protagonistes de la trobada. La temporada 2021/22 va acabar amb unde 2.490,20 euros per al Centre d'Esports Manresa. Guerrero ha explicat que aquests números van en la línia del què cerca el club bagenc ja que al no ser una empresa vol que tots els recursos estiguin invertits. De cara a la temporada actual el pressupost. Aquest augment s'explica en bona part gràcies a la subvenció de laque arriba als 116.000 euros per als clubs deals que s'hi han d'afegir els 19.000 per la participació de l'equip a la Copa. El Centre d'Esports Manresa també espera aconseguir. Els comptes, que l'entitat manresana espera complir, han estat aprovats unànimement.El quart punt tampoc ha tingut oposició. Ha estat el punt que abans de començar l'assemblea s'ha inclòs de forma sobrevinguda a l'inici. Per tant, si laho permet, tal com ja ha fet amb altres entitats, els comptes econòmics del Centre d'Esports Manresa aniran del 1 de juliol al 30 de juny en comptes de seguir el calendari anual.L'assemblea ha acabat amb el torn de precs i preguntes. La manca d'espai per encabir tots els equips del Centre d'Esports Manresa a la zona del Congost i la potenciació del futbol base han estat dues inquietuds dels socis. Sobre el primer punt, una possible solució podria ser que alguns equips utilitzin el camp de laprimer i del Pare Ignasi Puig més endavant. Aquesta limitació d'espais fa complicat el creixement dels equips base.