El Consell Comarcal del Bages subvenciona 28 contractacions de manera temporal

Contractes de sis mesos

Elsubvenciona la contractació d'un total de 28 persones de manera temporal durant els darrers mesos a través del programa. El projecte, que suma nou edicions, augmenta el pressupost un 13,6% amb l'objectiu de donar més oportunitats d'accedir al mercat laboral a persones que tenen majors dificultats per trobar una feina.Des de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages es canalitza aquesta línia d'als municipis de l'àrea bàsica dedel Bages per tal que puguin fer efectives les contractacions. La majoria dels llocs de treball són per a les brigades dels ajuntaments, perfils de persones administratives i també d'auxiliars de la llar i netejadors/es.La majoria dels contractes són de sis mesos i més de la meitat de les persones tenen una jornada igual o superior a les 30 hores setmanals. La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages,, explica que "més del 70% de les persones contractades són majors de 40 anys i el 60% són dones i la resta homes" i afegeix que "el programa Rubik ens permet donar una oportunitat a qui ho té més difícil per accedir al mercat laboral".A través de les nou edicions del programa Rubik, que va néixer l'any 2015, el Consell Comarcal del Bages ha fet possible la contractació temporal de 250 persones.