El cicle 3/4 de música tornarà amb un concert de contrabaix i piano de Núria Casas i Aitana Avilés

L'acollirà aquest diumenge, 29 de gener a les 12 del migdia, el primer dels tres concerts del cicleamb un duet format per(contrabaix) i(piano) que interpretaran obres de Bach, Misek i Granados.La contrabaixista manresana Núria Casas -exalumna del- i la pianista mallorquina Aitana Avilés Marín són companyes de promoció de l'i s'ajunten en aquesta ocasió per oferir un concert ple de contrastos.El contrabaix mai havia estat un instrument solista, però a partir del segle XIX experimenta una important transformació tècnica que es consolida amb obres de gran qualitat musical com la Sonata d', que interpretaran Avilés i Casas. El romanticisme d'aquesta peça contrasta amb l'elegància barroca de la Suite 2 deperò al mateix temps sembla insignificant davant la terrenalitat wagneriana de les Goyescas de, peces que seran interpretades a solo.Es tracta d'un concert que englobarà grans diferències tímbriques i estilístiques, les quals seran narrades al públic per les mateixes intèrprets.Com a teloners del concert, la formació, integrada pels alumnes del Conservatori de Música de Manresa(violí),(violí),(violoncel) i(piano) interpretaran Bagatelles op. 47 d'Lesper assistir al concert de Núria Casas i Aitana Avilés tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet