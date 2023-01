El llac del Parc de l'Agulla comença el procés de buidatge per fer‑ne possible les obres

Imatge insòlita alde Manresa. El llac que hi ha és el dipòsit més gran de la capital del Bages –equivalent a 76 piscines olímpiques- i ara s'està buidant per poder realitzaramb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua. Durant tres setmanesperquè els operaris d'hi puguin fer obres a l'interior. L'aigua que s'està buidant no es desaprofita, sinó que una part s'envia a, l'altra es distribueix cap alsde la zona i simplement s'evita que n'entri de nova. Feia dotze anys que el principal punt de captació de la ciutat no es buidava, tot i que llavors només es va treure aigua fins a la meitat i no es va tancar tot el parc.Aquestes obres són la segona fase de la construcció d'un conducte que ha de permetre fer arribar aigua directament a lade Manresa, sense la necessitat que primer vagi al llac de l'Agulla. Els treballs han d'ajudar aque arriba a la planta potabilitzadora, i també facilitar les tasques de manteniment habituals.La sotsdirectora tècnica d'Aigües de Manresa,, ha explicat que a més, la construcció de tres noves sortides al llac permetran renovar l'aigua en punts on ara normalment esFèlix ha subratllat que l'accés de la població a l'aigua està garantida perquè elsd'aigua tractada que hi ha situats a Manresa i a les rodalies estan "al 100%". Una operació com aquesta es fa en mesos com el gener o el febrer, perquè és l'època de l'any de. "No tenim aigua crua en reserva, però l'aigua que ve de laés de qualitat i es difícil que s'embruti", cosa que si s'hagués de potabilitzar es podria fer sense complicacions, ha explicat Mireia Fèlix.El parc s'ha de tancar per garantir la seguretat dels usuaris, però també de les obres, amb. Aprofitant el tancament, es farà un. És previst capturar el peixos que hi ha al llac i conservar aquelles espècies autòctones.Ara per ara l'aigua que arriba a les llars de Manresa es capta deli s'acumula a l'Agulla. D'allà, es canalitza fins a la planta potabilitzadora, i a partir d'aquí es distribueix no únicament a Manresa, sinó que tambédel Pont de Vilomara, Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit, Sant Mateu de Bages, Rajadell, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada. En total, es tracta d'una massa crítica d'unes 100.000 persones.