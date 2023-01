La versió teatral de «La trena» de Laetitia Colombani, arriba al Kursaal amb les entrades exhaurides

La sala gran delacollirà en quatre funcions, dissabte a les 8 del vespre, diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 del vespre, la versió teatral de La trena que ha produït, basada en el llibre homònim de Laetitia Colombani i que va tenir un èxit editorial fulgurant. La protagonitzen les actrius-que també en signen la traducció i la dramatúrgia-,, que n'ha assumit la direcció. Les entrades per a totes quatre funcions ja estanPer donar el tret de sortida a l'abonament delarriba al Kursaal aquesta història de tres dones que, tot i haver nascut en, comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat.A través de la metàfora de la trena, l'obra parla de la llibertat de lesd'escollir el destí, la resiliència davant les complicacions, la tendresa que cura, la sororitat que entrellaça les lluites particulars i les esperances compartides. Són les vides de la Smita, que lluita pel futur de la seva filla en unaseparada per castes; la Giulia, que afronta la fallida del seu taller familiar a, i la Sarah, que veu amenaçada la seva exitosa carrera d'advocada alper un càncer de mama. Lluiten contra allò que s'espera d'elles, afronten les adversitats amb tenacitat i es determinen a aconseguir el que és essencial per elles. No es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí que els havia estat reservat i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió. Vides particulars i resistents com els cabells de les dones.La funció de diumenge 29 de gener a les 12 del migdia es podrà seguir a partir deque es projectaran en una pantalla, així com pera través d'un sistema de receptors i també bucle magnètic i amplificació de so.