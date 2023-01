Detenen tres homes per un robatori amb força a un pis de Collsuspina

Elshan detingut tres homes, de 23, 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte de. La detenció va ser el 22 de gener però els fets havien ocorregut quatre dies abans en un pis de. Els investigadors van comprovar que els autors havien accedit escalant la part posterior de la finca i seguidament van forçar una finestra. Tot i entrar a l'interior del pis, ells lladres no es van endur res.Arran de la investigació, es van posar en marxa un dispositiu per evitar robatoris a habitatges. Durant un d'aquests controls a la tarda a Castellterçol, la policia va aturar un vehicle a laen veure que concordava amb la descripció del vehicle utilitzat durant el robatori.En el seu interior hi anaven tres ocupants que encaixaven en la descripció. I en l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzari roba per ocultar els rostres. Davant d'aquest fets, els agents van detenir el tres homes com a presumptes autors del robatori amb força.Els detinguts, van passar el 24 de gener a disposició del. La investigació continua oberta i no es descarta que estiguin implicats en altres fets.