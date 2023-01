Tall a carretera de Vic i piquets informatius a plaça Espanya: la vaga de metges i mestres engega a Manresa

Aquesta tarda, la mobilització massiva

Les reivindicacions: ¿Què demanen els metges?

Els manifestants s'han aturat davant del CAP Bages Foto: ELR

I els mestres, ¿què reivindiquen?

La jornada de vaga ha començat a Manresa tallant la carretera de Vic, davant la seu de Serveis Territorials Foto: ELR

, pública i de qualitat", "Cambray estàs peix," o "No, no," són alguns delsque aquest matí de dijous, 26 de gener, s'han sentit pels carrers deen el marc de la primera acció convocada per laper exigiren els sectors docent i sanitari.Unde professionals s'han trobat a dos quarts de nou del matí, ben abrigats i amb, davant la seu dels(ubicada a la carretera de Vic), i han començat la protestaen qüestió durant uns vint minuts. Seguidament, els manifestants han iniciat unafins a la, un punt especialment interessant perquè hi ha, per una banda, eli, per l'altra, l'. En tots dos emplaçaments, els protagonistes de la jornada de protesta han actuat de, repartint octavetes a la gent del carrer i a les persones que entraven als equipaments, tot explicant els motius pels quals estanLa d'aquest matí no és l'única acció convocada per la Taula Sindical del Bages i el Berguedà. De fet, la que preveu que tindràserà la que es durà a terme a les. Es tracta d'unaoberta a tota la ciutadania que sortirà des dei recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat.La Taula Sindical del Bages i el Moianès està formada per, la, la(COS) i laEl principal motiu de protesta és laper diversos fronts -jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies- i l'impacte de laen l'atenció a la ciutadania. Si bé en un inici elva celebrar que es donessin dos mesos en la convocatòria de la vaga per arribar a un, aquest no s'ha acabat produint. De fet, la setmana passada el consellerva defensar que el sistema sanitari és d'"excel·lència" i va recordar als metges que els recursos "són els que són".En la quantitat de professionals, des del sector preocupa el fet que els pròxims anysper jubilació i perquè hi ha facultatius que estan avançant la seva retirada perquè "". També alarma la fugida de professionals que se'n van a altres països europeus amb. En aquest sentit, els sindicats reclamen. Una altra carpeta pendent és la reducció d'hores i laque altres autonomies ja implementen.Els sindicats educatius fan vaga després deamb el. La nova mobilització es produeix després de la sobrecàrrega arran de la necessitat de refer horaris per facilitar les noves incorporacions, a mig curs, per fer efectiva la. Per altra banda, es reclama uni que es faci un concurs restringit per a aquest col·lectiu, a banda deals centres.Queda pendent també negociar un calendari per, punt que va quedar fora de l' acord del setembre . En aquest sentit, els sindicats demanen, equiparar els sous dels professors de formació professional i poder reduir en dues hores lectives l'horari dels docents majors de cinquanta anys.Per part del Govern, el consellerva assegurar a principis d'any que "no s'entén" la vaga convocada pel sindicat USTEC perquè s'estava a punt de signar un nou acord, que finalment no s'ha produït. Cambray va obrir la porta al fet que el curs vinent comenci el mateix dia per a, i no en diferents dies com va passar al setembre. Les dates serien "similars" a les de l'avançament d'enguany. Sobre la vaga, va insistir que es pot evitar, però que no depèn d'ell.