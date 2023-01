La CUP Santpedor inicia una campanya per eliminar les barreres arquitectòniques al municipi

Laha iniciat una campanya d'accessibilitat al municipi amb el lema Tombem les barreres arquitectòniques. Divendres passat, la formació anticapitalista va col·locarals carrers per tal de fer visible la "precària situació" del municipi en matèria d', com són voreres no adaptades, absència de rampes i obstacles al mig del pas.L'objectiu de la campanya és conscienciar sobre aquesta problemàtica senyalant "la deixadesa que hi ha hagut per part dels últims governs encapçalats per ERC", fins al punt, segons denuncien, que el municipi no ha comptat mai amb un, malgrat tenir el suport de la Diputació de Barcelona. També denuncien que l'actual equip de govern podria haver actuat amb "més celeritat" inicianta partir del Pla que van començar a tramitar a finals del seu mandat.Davant d'aquesta situació, la CUP Santpedor ha elaborat una pàgina web on s'hi pot trobar, a més a més d'informació sobre la campanya, untant dels carrers del municipi com dels edificis públics. La intenció és animar a la població a participar en aquest plànol col·laboratiu afegint, a través d'un breu formulari, qualsevol barrera arquitectònica que detecti.