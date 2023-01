Les piscines de Manresa acullen unes xerrades sobre la dona i l'esport

Lesorganitzen aquest divendres la segona xerrada-debat sobre la, guiades per professionals, que busca parlar sobre els canvis de la dona al llarg de la vida, i com l'esport les pot ajudar a sentir-se millor en cada fase d'ella. Aquest dimecres s'ha fet la primera xerrada.La xerrada la porta a terme la, lai l', totes tres especialitzades en l'entrenament de la dona i instructores de prepart, postpart i gimnàstica hipopressiva. Les dues trobades s'emmarquen en el projecte Espai Dona un nou model de servei de les piscines personalitzat i adaptat a les necessitats del cos de la dona en les diferents etapes de la vida.Cada cos té unes necessitats diferents, cada cos envelleix d'una forma diferent. Existeixen diversos entrenaments, plans alimentaris i varietat de recomanacions en els estils de vida amb un mateix objectiu; millorar la salut, incrementar el nivell d'energia i endarrerir el procés d'envelliment mantenint una bona condició física. El projecte s'inicia centrant-se en l'entrenament, i per això es proposen 4 nous small groups dedicats a les dones en lesEn, un dels objectius més importants és aconseguir una bona massa òssia i millorar/corregir la postura. Els entrenaments de força contribuiran a desenvolupar un bon to muscular i faran augmentar la densitat òssia, factors molt importants per poder portar una vida més activa durant l'edat madura i prevenir futurs problemes d'osteoporosis., hi ha una pèrdua molt important de massa muscular (sarcopènia), fins a 2,5kg de múscul cada 10 anys. Hi ha una disminució del ritme metabòlic i es comencen a apreciar canvis físics. Cal seguir entrenant la força i incloure entrenaments tipus HIIT.En el moment en què apareixla dona experimenta una sèrie de canvis en el seu estat físic i mental degut a la baixada de nivells d'estrògens. En aquesta edat la dona s'ha de mantenir activa, portant uns entrenaments centrats a ajudar a la pèrdua de massa muscular i amb exercicis que l'ajudin a activar el sistema metabòlic.La xerrada d'aquest divendres tindrà lloc a les instal·lacions de l'a les 12 del migdia. És un acte obert a tothom en què no cal inscripció prèvia.