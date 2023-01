El PP es presentarà a les eleccions de Manresa amb Josep Lluís Javaloyes d'alcaldable

Els'ha marcat un cop d'efecte de cara a lesde maig aamb la presentació com a cap de llista de, que ja va ser regidor dels populars a, i que és germà de, el popular que ha ocupat la cadira de regidor a Manresa durant més anys després del franquisme, concretament vint, de 1995 a 2015.Des d'aquell últim mandat de Xavier Javaloyes, el PP jaal ple municipal de Manresa. En les dues últimes comtesses electorals a les que es va presentarper entrar a l'Ajuntament.Ara, el partit espanyolista ho tornarà a intentar amb Josep Lluís Javaloyes, que ha estata Sant Joan de Vilatorrada durant vuit anys, del 2011 al 2019, i que també es va presentar a les eleccions de 2019, peròJosep Lluís Javaloyes té 62 anys i és resident a Sant Joan de Vilatorrada. De formació ési té un màster de. Laboralment ha treballat en el sector privat, tant per compte propi com per a tercers. És afiliat al PP des de 1983. Actualment, n'és el president de lai coordinador del partit al Bages i al Moianès.