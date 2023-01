​El Programa d'Oficines Acelera Pyme Rural obrirà una subseu a Moià

El Programa d'obrirà una subseu a. Aquest dijous es donarà a conèixer a la seu del, a, el funcionament d'aquest programa impulsat peri laamb el suport de, amb l'objectiu d'apropar i impulsar laa les petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors ubicats enAquest programa,, s'executa a través de diferents actuacions com consultories amb especialistes, seminaris, jornades i eines per al diagnòstic digital, entre altres. És un programa d'ajuts 100% subvencionat.La jornada de dijous es dirigirà a personesdel Moianès, així com a altres entitats locals públiques i privades que puguin prescriure l'Oficina Acelera Pyme al teixit empresarial del MoianèsDurant la sessió es donarà a conèixer alde la comarca la posada en marxa de l'Oficina Acelera Pyme Rural de la demarcació de Barcelona, i en particular de la seva subseu a Moià.També s'explicarà als autònoms i als empresaris del Moianès elsque oferirà aquesta OAP, en què consistiran i com accedir-hi. Finalment, s'explicarà a les empreses digitalitzadores del Moianès què els pot aportar l'OAP.La jornada començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a 1/4 de 9 del vespre. Cal inscripció prèvia