Neix a Manresa el cicle RBLS (Rebels) amb espectacles adreçats a joves a partir de 16 anys

RBLS, una mesura més per acostar el teatre als joves

Nua, radiografia d'un trastorn - D'Ann Perelló i Andrea Ros

Girls like that (Noies d'aquestes) - d'Evan Placey[/2]

Divendres, 17 de gener – 20h



Un muntatge que aborda el tema de la discriminació de gènere i el bulling des d'una perspectiva d'empoderament de la víctima, així com l'impacte del món digital en la manera com els joves es relacionen i configuren les seves identitats.



A Girls like that, un grup de noies fan bulling a una de les seves amigues estigmatitzant-la per la seva conducta sexual. L'autor del muntatge, el canadenc Evan Placey, vol mirar d'entendre quins factors contribueixen a perpetuar aquestes conductes discriminatòries.



El segon muntatge de la temporada del nou Cicle RBLS, que trenca tabús sobre els estereotips de gènere i reflexiona sobre el slut shaming (estigmatització sexual).



Girls like that va ser un encàrrec del National Youth Theatre of Great Britain, on va ser estrenada el 2015. Amb el suport de la Nau Ivanow, el teatre Tantarantana i la Sala Versus Glòries. Amb el suport de l'OSIC, Generalitat de Catalunya.



Lázaro - de Roberto Hoyo

Dimarts, 31 de gener – 20h



Dejé de tener amo para ser el puto amo. Com el famós Lazarillo de Tormes, aquest Lázaro és un tio llest que es busca la vida com pot. Trafica, roba i enganya. (Mal)viu al marge de la llei, però és impossible no estimar-lo. Perquè també és simpàtic, despert, expansiu... és el puto amo!



Lázaro -interpretat pel valencià Roberto Hoyo- comparteix amb nosaltres la seva història i la seva litrona a ritme de rap. Al costat del seu col·lega Marco, que hi posa la música, recorda les seves penes amb una mica de flow.



Lázaro és un espectacle que parla honestament i sense embuts de violència, de drogues, d'emocions, de desigualtat i injustícies.



Acostar elals joves continua essent un dels grans objectius d', entitat responsable de la programació ades del 1996. Per això aquest any 2023 s'ha fet un pas més en aquesta direcció: la creació del cicleadreçat especialment a joves a partir dels 16 anys. I s'ha muntat una campanya per comunicar aquest nou cicle a nois i noies de batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris de diversos centres de Manresa i comarca.Aquest cicle s'ha creat seguint l'estela del, nascut al'any 2017 impulsat per la periodista i emprenedora culturali que té per objectiu acostar el teatre als joves a partir dels 15 anys. Encomanar-los la passió i l'amor per aquest art, descobrir-los muntatges arriscats, engrescadors, que connectin amb els seus interessos i inquietuds; fer-los protagonistes d'un esdeveniment fet a la seva mida. Aquest Festival en les dues darreres edicions, RBLS s'ha ampliat a ciutats com; i ara ho farà també a Manresa.La primera de les representacions de RBLS a Manresa es farà el proper dimarts dia 31 de gener a les 8 del vespre a la sala petita delamb el muntatge Nua, radiografia d'un trastorn que tracta dels. Aquesta obra la podran veure també els matins dels dies 30 i 31 alguns alumnes de batxillerat de Manresa en unes sessions organitzades per l' Ajuntament dins del programa Emmiralla't Els altres dos muntatges del cicle RBLS es faran el dia 17 de febrer amb l'obra Girls like that (Noies d'aquestes) que tracta sobre eli Lázaro una versió d'a ritme de rap.Lesper a tots tres espectacles es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet El cicle RBLS portarà obres de teatre amb un contingut de temes que s'ha valorat que puguin interessar als joves. Per aquesta primera temporada dues representacions es faran a la sala petita del Kursaal i una a l'escenari deli les entrades costaran 6 euros.Aquest cicle s'afegeix a les mesures que des d'El Galliner ja estan adreçades a acostar el teatre als joves. De fet, una de les primeres mesures adoptades l'any 2000 per aconseguir-ho va ser fixar el preu de les entrades de les obres delper a menors de 25 anys a 6 euros, cosa que es manté actualment. Des de fa dos anys s'ha allargat l'edat jove fins als 30 anys.Una altra iniciativa amb el mateix objectiu va ser crear l'any 2002 el cicle, que consisteix en portar cada any, cinc o sis espectacles de teatre, música o dansa al teatre Conservatori amb un preu de 5 euros. Aquesta programació, adreçada especialment aes manté actualment i compta amb la col·laboració en la difusió de joves d'alguns instituts.També des de la inauguració del teatre Kursaal, l'any 2007, pràcticament tots els espectacles de la programació tenen unaadreçada als joves i uns quants a 6 euros. Aquesta temporada són Nit de reis, Arrels, The mountain, Jaleiu, Harakiri, Yerma, Nuye, Hamlet 0.1, La pell fina, Rèquiem nocturn...