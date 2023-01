Set Fruitons s'amaguen per Sant Fruitós de Bages

Proposta per a tots els públics

Apadrinats per les escoles

A partir d'aquest pròxim diumenge, conèixer la cultura, les tradicions, el patrimoni i els espais naturals dees podrà fer d'una manera divertida gràcies als, set éssers fantàstics que s'han amagat per tot el terme municipal i que són els protectors de tot allò que ofereix el municipi.Aquests personatges, en forma d', es troben ubicats en set punts del municipi i són els protectors de diferents valors que cal preservar: l'aigua, les muntanyes, la vinya, l'art, el patrimoni arquitectònic, la cultura i el passat tèxtil.Amb aquesta proposta, l'Ajuntament ha creat unque permetrà que els visitants coneguin i descobreixin tots els tresors i valors del poble, alguns d'ells encara poc coneguts. Cadascun dels personatges explicarà a qui el trobi tot allò que s'amaga en aquell punt i els elements més rellevants de la ubicació.El projecte dels Fruitons s'ha ideat per tal que petits i grans puguin gaudir plegatsamb una proposta didàctica pensada per fer en família.Es tracta d'unque recull la història de cadascun dels éssers i dona pistes sobre on es pot trobar. Un cop localitzat el personatge, els participants només els quedarà rascar-los l’esquena i deixar-la calcada en el llibret, ja que cadascun d'ells hi té un. Un cop es tinguin les set marques, i per tant s'hagin localitzat tots els Fruitons, es podrà recollir un premi ben especial.El, i la seva validació un cop estigui finalitzat, així com la recollida de l'obsequi, es podrà fer a l'Ajuntament, a la Biblioteca i alEl Mr. Natura, la Teli, el Banyetes, l'Àrtic, el Memorístic, el Mr. Vi i la Fluffy són els noms delsque s'amaguen pel municipi i que han estat ideats pels nens i nenes de les escoles.