El Bages i el Geoparc de la Catalunya Central es promocionen a Fitur

Eli els'han promocionat turísticament a, una de les fires especialitzades en turisme més importants del món, on assisteixen tant les destinacions com les principals empreses del sector.hi ha pres part dins de l'estand de la, que formava part del de Catalunya però amb un espai i disseny diferenciats. Aquest estand, promogut per la Diputació de Barcelona, ha mostrat l'oferta turística de les comarques de Barcelona agrupades en tres eixos temàtics: esports, enoturisme i cultura. La imatge de l'apartat d'enoturisme ha estat una de laEl Geoparc de la Catalunya Central, per la seva banda, ha participat en les accions dels Geoparcs espanyols, entre les quals destaca la presentació de la revista anual dels Geoparcs.L'assistència a Fitur també ha permès als responsables de Bages Turisme i el Geoparc assistir a presentacions que afecten eli conèixer les últimes tendències del sector. És el cas de la presentació de les inversions dels fonsque va portar a terme el conseller d'Empresa i Treballi en què es va poder conèixer l'impacte d'aquestes inversions sobre el turisme del territori o la presentació, a càrrec de l'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort,, del projecte de recuperació del patrimoni ded'aquest municipi.A més, Bages Turisme, conjuntament amb, va fer diferents contactes orientats a vendre la destinació entre les agències que assisteixen a Fitur. Es van mantenir reunions ambde perfils diversos que es van mostrar molt interessades en les propostes turístiques del territori i amb altres d'especialitzades en turisme de reunions, un àmbit que al territori es treballa des de fa temps, estructurant l'oferta i donant-la a conèixer entre possibles clients.El conseller comarcal de Turisme,, ha fet una valoració molt positiva de la presència del Bages a Fitur, que ha permès "augmentar la visibilitat del territori, ser més presents a la ment dels operadors i els consumidors i, per tant, poder atraure més turistes". El conseller també valora el treball en xarxa amb altres agents i la possibilitat de tenir contacte amb les agències de viatges.