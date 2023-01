Maria de la Pau Janer presenta a Manresa la seva darrera novel·la, «Tots els noms d’Helena»

L'escriptora mallorquinapresentarà el seu darrer llibre dijous a les 7 de la tarda, a la, una novel·la definida per ella com "emocionant que rellegeix la Ilíada amb ulls de dona".La seva última obra, després de 7 anys que no publicava, respon a unaplena d'emocions, personatges inoblidables, episodis de la història mítica, escenaris clàssics i molta èpica.L'Eva, una actriu intensament entregada a la seva feina, interpreta, un personatge que la captiva tant com la intimida: Helena de Troia. Però sembla que Helena i el seu fat s'han apoderat de la pel·lícula i durant el rodatge tot són dificultats. Els actors i els tècnics involucrats al film hauran d'afrontar fets terribles que els portaran al límit i els obligaran a qüestionar-se moltes coses.Quan tot sembla perdut, una trobada imprevista els durà a emprendre un viatge que els podria. Aquesta aventura, però, posarà a prova els vincles i les complicitats que han anat teixint arran dels problemes que han hagut d'afrontar plegats.En aquesta apassionant novel·la, Maria de la Pau Janer revisita la Ilíada posant la mirada en les sevesi reivindicant-les. Alhora, lliga aquest poema èpic amb l'època actual a través d'una història trepidant i emotiva plena de solidaritat i coratge.