Castellbell prepara els detalls del concert de tancament de l'any Francesc Vila

Exposició monogràfica

prepara els detalls del tancament dels actes commemoratius del centenari del naixement del compositor, músic, mestre i pedagog, nascut al municipi l'any 1922. La cloenda serà en forma de concert i estarà protagonitzat per lai el(FCEC).Una trentena de cantaires de la Capella de Música Burés interpretarà les cançons més conegudes per als veïns de Castellbell i el Vilar, mentre que els membres de la FCEC cantaran les peces més populars. El cor de la FCEC s'ha constituït aquest mes de gener, està format per cantaires de les corals d'arreu de Catalunya i la de Castellbell seràque protagonitzarà.El concert es farà el diumenge 12 de febrer a les 6 de la tarda alamb l'entrada gratuïta. La peça final del concert comptarà amb la participació conjunta dels cantaires de la Capella de Música Burés i del Cor de Cambra de la Federació Catalana d'Entitats Corals.El concert anirà precedit de l'estrena d'una exposició monogràfica que recordarà laamb una mostra de la seva obra, fotografies, objectes i quadres, que també divulgaran la seva obra com a pintor. La mostra quedarà exposada al vestíbul dei s'estrenarà a dos quarts de sis de la tarda.