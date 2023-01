La Camerata Bacasis i el seu «Electrobacasis» exhaureixen les entrades per al seu concert a Artés

El proper dissabte, lainaugurarà el nou cicle de concertsa la Sala Dos de Gener del municipi amb el seu muntatge Electrobacasis. El cicle, organitzat per l'Ajuntament i l'Escola Municipal de Música, inclourà diverses i variades propostes, pensades per a tots els públics, edats i gustos. Les entrades per al concert ja estanEl muntatgeés el resultat de la fusió d'orquestra de corda, amb el reconeguti la cantant, sota la direcció del, professor d'oboè de l'escola i arranjador dels temes que es podran sentir al concert. Serà un concert ple d'energia i molta sonoritat en el qual s'hi podran sentir i ballar temes mítics de grups tan coneguts com Abba, Coldplay, Queen, entre molts d'altres.El cicle seguirà al mes de febrer amb una proposta per als més menuts. L'espectacle Bada Botó, adreçat a infants d'1 a 6 anys es podrà veure el diumenge 26 de febrer a l'd'Artés.