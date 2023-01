Berni Puig i el Col·lectiu Artèria d'Artés presentaran «Arrels» en el marc del programa Duets

Arrels

L'Espai Expositiud'acollirà des d'aquest dijous fins al 25 de març l'exposició Arrels que l'artistai eld'Artés han desenvolupat en el marc del programaa partir de la temàtica d'enguany: Identitats. La inauguració de l'exposició serà aquest dijous a 2/4 de 7 de la tarda.Sota el nom de Duets, elelde Calders amb l'Ajuntament i la Biblioteca d'Artés, i el suport la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, presenta un programa expositiu per al desenvolupament de projectes deCada edició es dedica a una temàtica concreta. Aquest 2023 és Identitats i cada exposició amb diferents títols parlarà d'aquesta temàtica. El resultat final, una vegada acabades les obres, és unaoberta a la ciutadania que ofereix diferents visions d'una mateixa qüestió.Cada exposició reuneix dos components diferents; per un costat artistes, creadors i creadores de diferents disciplines amb trajectòria professional i per l'altre, entitats, agents culturals, centres educatius d'Artés.Arrels és el resultat del treball individual i col·lectiu de l'artista Berni Puig i el Col·lectiu Artèria d'Artés. L'artista convidat ha estat format com a il·lustrador a l'(Catalunya) i com a gravador al(Galícia). Des del 2017 resideix al centre cultural i artísticEl Col·lectiu Artèria esta format per gent d'Artés vinculada a l', amb intenció de crear xarxa per desenvolupar diferentsde forma individual i col·lectiva. En aquesta exposició han participat Rosa Binimelis, Àngel Camacho, Raquel Luis, Maria Llop, Saad Omar, Jessi Padilla, Xavi Pous, Alícia Pradell, Héctor Sagués, Imma Vilà i Òscar Vilarasau Clotet.El col·lectiu Artèria i Berni Puig han treballat el concepte de l'arrel sota una. Han volgut extreure de les parets de lade Cal Sitjes colors i textures, memòria d'un passat industrial d'Artés que retorna en format plàstic contemporani.Arrels és buscar l'etimologia de l'ésser, de la paraula, del verb... anar a l'o tan sols l'arrelament momentani d'una vida o part d'ella. La radicalitat d'arrelar en un lloc fix o deixar arrels per allà on passes, desarrelant físicament, però mai mentalment si les arrels són profundes.