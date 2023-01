L'avinyonenca Alba Careta publica el nou disc «Teia» amb el seu grup

El proper 2 de febrer, el segellpublicarà el nou disc de l'avinyonencatitulat Teia. Acompanyada pels millors músics de l', presenta sis composicions pròpies i dues versions molt sentides de música catalana de la nova cançó, sempre fidel al jazz explosiu, enèrgic i orgànic que la caracteritza.Alba Careta Group està format per Alba Careta, trompeta i veu;, saxo tenor;, piano;, contrabaix, i, bateria.Teia és la fusta resinosa o una estella d'aquesta que crema amb facilitat. Aquest és el títol del tercer disc de la trompetista i cantant bagenca Alba Careta; un recull de les sevesinspirades en les pròpies vivències que, després de la bona acollida dels discs Alades i Orígens, consolida a l'artista dins l'escena jazzística tant catalana com europea.El concepte de Teia engloba les diferentsque formen l'imaginari d'aquest nou àlbum: els conflictes interns que totes experimentem entre allò que se'ns imposa i el que realment creiem i volem per a nosaltres mateixes; l'experiència d'anar entenent que a vegades, la intuïció i l'esforç són la flama que ens guia per anar trobant el propi camí, l'autèntic; i com és d'important cuidar les coses senzilles i petites que ens envolten i, que al final, es converteixen en la foguera que ens acompanya, ens inspira i ens reconforta.