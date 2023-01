Sant Vicenç de Castellet viurà diumenge la primera Trobada de Romans i Armats

celebrarà aquest diumenge a partir de les 11 del matí la seva primeradel municipi. La trobada és organitzada per l'i també hi participaran elsi la. A la trobada, els amfitrions, els Romans de Sant Vicenç, estrenaran coreografia, creada i dissenyada en honor al municipi santvicentí: La Mola.Els tres grups participants es trobaran a les 11 del matí a la plaça Onze de Setembre, on començarà la. Cap a 1/4 de 12 del migdia arribaran a la plaça de l'Ajuntament on seran rebuts per l'alcaldessa i les autoritats de la població. A la mateixa plaça, l'donarà la benvinguda a les tres formacions, amb elA partir de 3/4 de 12 està previst iniciar el recorregut, sortint de la plaça, en el quanl també hi prendrà part la colla de tabalers. Així, la comitiva avançarà pel carrer Gran, la plaça de l'Ajuntament, la plaça Calvé i de nou cap el carrer Gran, fins arribar novament a la plaça Onze de Setembre cap a 2/4 d'1, on es desenvoluparà l'actuació final.Tot seguit, es lliuraran les insígnies i les cintes a tots els participants de la Trobada, que finalitzarà amb unper a tots els participants, a càrrec de l'entitat santvicentinaTot i que l'origen del Romans de Sant Vicenç es remunta als anys 60, l'entitat com a tal és relativament nova; es va formar l'any 2005, però no va ser fins el 2019 que no es va constituir com ai, a dia d'avui, compta ja amb 34 membres amb una llista de reserves de 15, més els components del Pikbé.Habitualment participen en lade Sant Vicenç i, darrerament, també han pres part en altres trobades de Romans i Armats, com la de Manresa o la de Vila-Real. Ara, amb aquesta primera Trobada de Romans i Armats volen posar el municipi santvicentí en el mapa d'aquest tipus de trobades, amb l'objectiu que es converteixi en una cita anual.