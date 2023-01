El Col·legi d'Arquitectes i la Seu cedeixen a Manresa l'exposició sobre l'evolució constructiva de la basílica

Acte d'inauguració

L'exposició La Seu de Manresa, 700 anys - De Berenguer de Montagut a Gaudí, comissariada peri organitzada per la, es trasllada a l'de la. El Col·legi d'Arquitectes i els autors han acordat cedir l'exposició a la ciutat deper contribuir a la difusió del seu patrimoni arquitectònic i històric. L'adequació de l'Espai Oliba i la instal·lació de l'exposició ha anat a càrrec delde Manresa. A partir d'ara, els visitants de la Seu podran descobrir la història del temple a través d'uni de lesimpreses en tecnologia 3D que repassen les diferents etapes constructives de la basílica.L'exposició va néixer de la iniciativa de l'interiorista Fermí Bataller, que va voler recrear en un vídeo l'evolució històrica i constructiva d'aquestaque es va iniciar a principis del segle XIV quan Manresa gaudia d'una excel·lent. El vídeo, titulat La Seu de Manresa, set segles de vida es va presentar i projectar el 25 d'octubre de 2019 a l'Auditori de la Plana de l'Om, en el marc dels actes delorganitzats anualment perLa possibilitat de transformar les maquetes realitzades amb tecnologia 3D virtual per aquest documental enper mitjà de la tecnologia que ofereix actualment el camp de lesva ser l'origen de l'start-up Seu de Manresa, 700 years of legacy, sorgida comportada a terme per Francesc Rafart, arquitecte estretament vinculat a l'àmbit cultural local, i amb el suport de l'àrea de Cultura de la Demarcació Comarques Centrals del COAC.Aquesta exposició es va poder veure a finals del 2021 a la seu de Manresa i a la de Vic de la Demarcació del Col·legi i també es va poder visitar el maig i el juny de 2022 a la cripta de, de Barcelona, basílica amb lligams amb la Seu per compartir el mateix mestre d'obres,, i per tenir, totes dues, format catedralici tot i que no han estat, cap de les dues, seu d'un bisbat.Ara l'exposició se cedeix a la ciutat de Manresa i es podrà veure a l'Espai Oliba de lagràcies a la voluntat del COAC en col·laboració amb la Seu de Manresa. Aquest espai s'ha habilitat adequadament perquè els visitants puguin gaudir d'aquesta exposició i, així, conèixer més bé la principal obra del patrimoni arquitectònic manresà.L'acte d'inauguració de dimarts al vespre, que va omplir l'Espai Oliba, va comptar amb la participació, entre d'altres, del degà del COAC Catalunya,; la presidenta de la Demarcació Comarques Centrals,; l'alcalde de Manresa,; el bisbe de Vic,, o del rector de la basílica de la Seu,Claudina Relat va destacar que per a la Demarcació "és una il·lusió i un orgull cedir aquesta exposició a la ciutat perquè els visitants puguin entendre com va ser construïda la Seu" i va afegir que "és fruit d'unade Fermí Bataller".Per la seva banda, l'alcalde de Manresa va dir que l'exposició "ens ajuda a explicar lai a donar valor afegit a l'important patrimoni de la Seu". Va agrair la cessió de la mostra a Manresa i va recordar que enguany se celebra el 700è aniversari de la signatura del contracte de construcció de la basílica.El degà del COAC, Guim Costa, va agrair la feina dels comissaris de l'exposició i va destacar que "aquesta genialitat és fruit d'una feina minuciosa sumada amb la tecnologia 3D". Per la seva banda, el Bisbe de Vic va explicar que l'exposició "ens fa entendre que les coses que perduren" i va afegir que les maquetes recorden les generacions passades que "han fet possible aquesta obra". Mossèn Hakolimana va destacar que "després de ser en diferents indrets, aquesta exposició torna a casa per quedar-s'hi".