Pedro Martínez creu que el triomf pot donar confiança al seu equip

, entrenador del, ha començat la seva intervenció explicant que aquesta victòria contra el Rytas Vilnius a l'inici de la segona fase de la(BCL) anirà molt bé al seu equip per agafar confiança. El tècnic s'ha mostrat molt satisfet de la primera part dels seus jugadors, mentre que a la segona ha trobat els seus jugadors més cansats. També ha reiterat que el triomf final ha de ser conseqüència del treball.A diferència d'altres partits, el Baxi Manresa ha sabutal seu favor. Martínez no ha volgut fer comparacions amb partits anteriors ja que "l'i la BCL són competicions diferents. Potser a l'ACB els rivals són millors".El bàsquet no s'atura i diumenge el Baxi Manresa té un rival (el) que "segur que serà més difícil". Per tant, "toca entrenar bé per preparar el següent partit".Giedrius Zibenas veu el Baxi Manresa com un dels favorits del grupL'entrenador del Rytas Vilnius,, ha felicitat el Baxi Manresa a qui ha considerat just vencedor. El tècnic lituà ha reconegut que Pedro Martínez és un dels seus entrenadors preferits de la lliga ACB i li ha agradat com ha preparat el partit d'aquesta nit.Sobre el Baxi Manresa n'ha destacat els canvis que patit la seva plantilla i el considera que "és un equip perillós". Després ha afegit que "el veig com un dels".