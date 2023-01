El Baxi Manresa comença amb bon peu la segona fase de la Champions (82‑69)

Debut amb triomf dela la segona fase de la(BCL) contra el. La nit ha començat amb domini lituà. No ha estat fins al començament del segon quart que els dehan agafat el comandament del partit. Els vuit punts d'avantatge dels bagencs al descans i els catorze al final del tercer quart eren una mostra que el desenllaç podia ser diferent al de partits anteriors. En aquesta ocasió,a un Baxi Manresa que ha sumat una victòria que tan necessitava i que els seus incondicionals tan mereixien.El Baxi Manresa ha començat el partit amb. El Rytas Vilnius, amb Marcus Foster, Margiris Normantas, Elvar Fridriksson, Jarvis Williams i Martynas Echodas. L'equip bagenc ha començat com el dia. Fred. El Vilnius Rytas ha entrat millor i s'ha apropiat del domini del marcador. El Baxi Manresa llançava molt de tres. En total, dotze llançaments només al primer quart. L'encert de Harding, un, i d'Steinsberg, dos, permetia als de Pedro Martínez no despenjar-se (9-13, minut 5). Fins i tot, han tingut l'ocasió d'igualar el partit un parell de cops. La manca d'encert ho ha impedit. I quan no era la manca d'encert era l'encert del visitant. Malgrat tot, la distància no era perillosa. Les rotacions introduïdes des de la banqueta manresana han posat una mica més de dificultats a l'atac lituà. També han permès un parcial de 6-0 que igualava el marcador a 19 (minut 9). Aquest resultat ja no s'ha mogut fins acabar els primers deu minuts.ha donat el primer avantatge al seu equip poc després que Musa Sagnia cometés la seva tercera personal. El gambià les ha comès en quatre minuts i mig en pista. Ha estat el punt que ha marcat l'escapada del Baxi Manresa. La cistella manresana ha estat un fortí. Tot el contrari que el cèrcol dels bàltics. En poques jugades, els manresans han aconseguit deu punts al seu favor (31-21, minut 15). Aquest avantatge no l'ha consolidat el quadre bagenc. El Rytas Vilnius, recolzat en unque ha forçat moltes personals, s'ha acostat a només tres punts. Una esmaixada de Geben i dos triples dehan avortat l'intent de remuntada visitant i, de passada, han donat un nou màxim avantatge al Baxi Manresa (41-30, minut 17).i Foster han estat els dos darrers protagonistes de la primera part. Tots dos han demostrat la seva qualitat i han sumat per als seus equips (45-37, minut 20).La sortida del Baxi Manresa després del descans ha estat amb la clara intenció de posar una distància gairebé definitiva al marcador. Set punts consecutius dels bagencs feien demanar temps mort. Steinsberg ha transformat un tir lliure addicional i la renda local ha arribat als setze punts (53-37, minut 23). Foster ha intentat capitalitzar la reacció del seu equip amb cinc punts seguits. Però els bagencs seguien ferms. Unasobre Robinson ha significat la primera visita local al punt de personal quan es portaven més de vint-i-cinc minuts de joc. El tram final del tercer quart ha transcorregut sense massa patiments per als manresans que guanyaven 63-49 a manca dels últims deu minuts.Dos triples als dos primers atacs del Rytas Vilnius eren la mostra que el partit encara no estava sentenciat. Els lituans. Després de molts minuts, han aconseguit rebaixar la barrera dels deu punts (69-60, minut 34). Al Baxi Manresa no li sortien tan bé les coses en atac però mostrava una. Aquesta actitud ha impedit que el marcador s'estrenyés més i provoqués nerviosisme al cantó local malgrat que Foster seguia amb la seva exhibició ofensiva. Però Robinson i companyia han impedit que la victòria s'escapés del Bages. Al final, festa alper començar la segona fase de la BCL amb triomf per 82-69.Incidències: Paolo Marques (Portugal), Oskars Lucis (Letònia) i Martins Kolzlovkis (Letònia) han estat els àrbitres del partit. Sense eliminats., per no estar inscrit, i, per lesió, no han pogut disputar el partit.ha completat la convocatòria.