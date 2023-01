Súria publica la convocatòria per a la cessió temporal d'habitatges amb finalitats socials

La seu electrònica de l'ha publicat la convocatòria per a la cessió temporal de dosmitjançant contracte de lloguer. La iniciativa va adreçada a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d'La convocatòria romandrà oberta fins al dilluns 20 de febrer. Es tracta d'una iniciativa oberta a persones o unitats familiars, que compleixin les següents condicions:- Persones o unitats familiars amb rendes inferiors a dues vegades l'(IRSC).- Persones o unitats familiars amb rendes compreses entre el 2 i 4,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).Els habitatges concedits hauran de ser destinats ai permanent de les persones a qui hagin estat concedits.Les persones interessades hauran d'estara Súria amb una antiguitat de cinc anys, ser majors d'edat o menors emancipats, tenir capacitat jurídica i d'obra, i disposar de nacionalitat espanyola o permís de residència en vigor.També hauran d'estar al corrent dei de qualsevol deute amb l'Ajuntament de Súria i amb l'administració tributària, a més d'altres condicions incloses en les bases. Les sol·licituds es poden presentar a les dependències de la Casa de la Vila en horari d'atenció al públic.Aquesta és la primera vegada que Súria compta amb un servei públic de gestió d'habitatges municipals i amb un, tots ells adquirits al llarg de l'actual mandat. També és la primera vegada que es porta a terme una convocatòria ded'habitatges municipals. L'objectiu és afavorir el dret d'accés a l'habitatge com a element bàsic de cohesió social.El ple municipal va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria en la sessió ordinària que va tenir lloc el passat 29 de desembre. En aquest document s'estableixen elsde les persones sol·licitants, els criteris de valoració de les sol·licitud i el contingut del contracte d'arrendament.